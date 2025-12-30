Il progetto ' Ti regalo una favola' nei reparti di Pediatria | protagonista la storia di ' Ciccio il riccio'

Per il quarto anno consecutivo, il progetto “Ti regalo una favola” di nonna Moderna, alias Rita Guerrini, torna a portare lettura e immaginazione nelle pediatrie della Romagna durante il periodo natalizio. Quest’anno l’autrice ha fatto visita alla Pediatria di Comunità di Forlì, alla Pediatria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nonna Moderna regala favole ai piccoli pazienti - Per il terzo anno consecutivo, il progetto “Ti regalo una favola” di Nonna Moderna, alias Rita Guerrini, arriva alla Pediatria di Comunità di Forlì e alla Pediatria dell’ospedale di Cesena, con ... ilrestodelcarlino.it

