Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi riflette l’andamento del mercato elettrico nazionale. Questo indice, noto come Prezzo Unico Nazionale, è utilizzato come riferimento per le tariffe dell’energia in Italia. Le variazioni orarie del PUN forniscono una panoramica sull’andamento dei costi dell’elettricità, influenzando sia i consumatori che gli operatori del settore. Conoscere l’andamento quotidiano del PUN aiuta a comprendere meglio l’andamento dei prezzi energetici nel nostro paese.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 30 Dicembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,109 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (29 Dicembre 2025), si osserva che il prezzo minimo è stato di 0,099 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,131 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e del primo mattino, mentre il picco di prezzo si è verificato in prima serata, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle fasce serali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

GME pubblica l'andamento dei mercati energetici a novembre: PUN a 117 €/MWh e GO fino a 2,21 €/MWh - PUN a 117 €/MWh, gas su minimi e calo delle rinnovabili nell'aggiornamento mensile di GME sui mercati energetici.

