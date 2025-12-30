Il presidente verso la conferma | Il Fiorenzuola avrà più servizi i giovani eletti danno la carica

Il presidente del Fiorenzuola sembra prossimo alla conferma, con l’obiettivo di offrire più servizi alla comunità. I giovani eletti portano nuova energia, mentre altri presidenti non si ricandidano o affrontano cambiamenti. Tuttavia, per il Fiorenzuola, è quasi certo che Massimo Pipitone (Pd) manterrà la guida del consiglio di quartiere, assicurando continuità e stabilità nel territorio.

Nove presidenti non ricandidati, uno che retrocederà a consigliere, un altro dal destino incerto. Non però il dodicesimo, al Fiorenzuola, dove pare certo che Massimo Pipitone (Pd, nella foto) succederà a sé stesso alla guida del consiglio di quartiere. Pipitone, conferma? "Sarà il nuovo consiglio di quartiere che si riunirà dopo l’Epifania a decidere. Mi sono ricandidato per continuare a dare un contributo, con lo stesso spirito di servizio e ascolto di questi anni. Il lavoro fatto è stato tanto, ma c’è ancora molto da fare". Ha ottenuto molto consensi. "Li valuto come un riconoscimento al lavoro svolto dal consiglio, più che un risultato personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

