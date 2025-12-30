Il presepe napoletano | il teatro sacro dell’anima

Il presepe napoletano rappresenta un patrimonio culturale che unisce fede, tradizione e arte. Con le sue figure dettagliate e scene della vita quotidiana, questa forma di presepe testimonia da secoli la spiritualità e il vissuto della comunità partenopea, offrendo uno sguardo autentico sulla nascita di un Dio bambino e sul rapporto tra religiosità e cultura popolare.

Tra fede, arte e vita quotidiana, il presepe di Napoli racconta da secoli l’umanità intera attraverso la nascita di un Dio bambino.. A Napoli il presepe non è una decorazione natalizia: è un linguaggio, una visione del mondo, una dichiarazione d’identità. È un racconto che prende forma tra sughero, terracotta e stoffe preziose, ma soprattutto tra emozioni, memoria e spiritualità. Il presepe napoletano non si guarda soltanto: si attraversa, si ascolta, si riconosce. Qui la Natività non è isolata nel silenzio astratto del sacro. Al contrario, nasce dentro il brulichio della vita. Intorno alla Sacra Famiglia si muove un’umanità viva e imperfetta: il pescivendolo che grida la sua mercanzia, il pastore che dorme ignaro, la donna che impasta il pane, l’oste che versa vino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

