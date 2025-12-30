Il presepe di Castanea visitabile fino all' epifania | VIDEO

Il presepe vivente di Castanea è aperto al pubblico fino all’Epifania, offrendo un’opportunità di visita alle tradizioni natalizie locali. Situato nel villaggio Castanea, l’evento si può raggiungere comodamente grazie alle navette messe a disposizione da Atm in collaborazione con il Comune di Messina. Un’occasione per vivere un momento di cultura e fede in un’atmosfera autentica e coinvolgente.

