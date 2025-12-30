Il Premio Tenco 2025 su Rai 1 con Malika Ayane
Il Premio Tenco 2025, riconoscimento di riferimento per la canzone d’autore italiana, sarà trasmesso su Rai 1. L’evento, tenutosi a Sanremo lo scorso ottobre, sarà visibile domani, martedì 30 dicembre, alle 23. La serata vedrà la partecipazione di Malika Ayane, protagonista di questa edizione dedicata alla musica italiana di qualità.
Il Premio Tenco, storica rassegna dedicata alla canzone d’autore italiana, approda in tv. L’ultima edizione, svoltasi a Sanremo lo scorso ottobre, sarà in onda domani, martedì 30 dicembre, alle 23.40 su Rai 1, con la conduzione di Malika Ayane. La cantante, in gara al prossimo Festival con Animali notturni, avrà il compito di accompagnare il pubblico attraverso le esibizioni degli artisti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston nelle tre serate che hanno rappresentato il momento culminante della manifestazione. Lo Speciale Premio Tenco offrirà inoltre approfondimenti sulla storia del Club Tenco, ripercorrendo un percorso culturale che da oltre cinquant’anni valorizza la musica d’autore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
