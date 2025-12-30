Il piccolo borgo sul lago che si trasforma in un suggestivo presente vivente

Il borgo di Onno, situato sulle sponde del lago, si prepara a riaccogliere il tradizionale Presepe Vivente il 4 gennaio 2026. Arrivato alla sua ottava edizione, questo evento rappresenta un momento di condivisione e memoria per la comunità locale. Dopo l’interruzione dello scorso anno a causa delle condizioni atmosferiche, l’appuntamento torna a valorizzare il paesaggio e le tradizioni del piccolo centro, offrendo un’esperienza autentica e suggestiva.

Per il paese non è solo una tradizione: è un momento in cui la comunità si ritrova, si riconosce e si racconta.

