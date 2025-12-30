Il Piatto della Salute chiude per sempre | dopo 30 anni Carmen e Antonio salutano il ristorante vegetariano di Como
Il Piatto della Salute, ristorante vegetariano di Como, chiude dopo quasi 30 anni di attività. Carmen e Antonio salutano la città, segnando la fine di un’esperienza che ha accompagnato molti clienti nel corso degli anni. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla storia dei commerci locali e sul valore di un luogo che ha contribuito alla vita della comunità.
Un altro piccolo pezzo della storia dei commercianti di Como saluta la città. Dopo quasi trent’anni di attività, Il Piatto della Salute chiude definitivamente i battenti. Per il ristorante bio e vegetariano di piazza Cinque Giornate, aperto nel 1996, oggi – 30 dicembre 2025 – è l’ultimo giorno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
