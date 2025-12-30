Il Piatto della Salute chiude per sempre | dopo 30 anni Carmen e Antonio salutano il ristorante vegetariano di Como

Il Piatto della Salute, ristorante vegetariano di Como, chiude dopo quasi 30 anni di attività. Carmen e Antonio salutano la città, segnando la fine di un’esperienza che ha accompagnato molti clienti nel corso degli anni. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla storia dei commerci locali e sul valore di un luogo che ha contribuito alla vita della comunità.

