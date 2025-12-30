Il peso del marchio Unesco sull’Italia

Il patrimonio mondiale dell’UNESCO ha un ruolo importante nel valorizzare il patrimonio culturale e naturale italiano. Dai suggestivi paesaggi montani alle città d’arte, i riconoscimenti internazionali attirano visitatori e contribuiscono allo sviluppo del turismo. Questo riconoscimento sottolinea l’unicità e il valore della nostra storia, incentivando la tutela e la promozione dei luoghi che rendono l’Italia un paese di grande rilevanza culturale e naturale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.