Il peso del marchio Unesco sull’Italia
Il patrimonio mondiale dell’UNESCO ha un ruolo importante nel valorizzare il patrimonio culturale e naturale italiano. Dai suggestivi paesaggi montani alle città d’arte, i riconoscimenti internazionali attirano visitatori e contribuiscono allo sviluppo del turismo. Questo riconoscimento sottolinea l’unicità e il valore della nostra storia, incentivando la tutela e la promozione dei luoghi che rendono l’Italia un paese di grande rilevanza culturale e naturale.
Dalle montagne alle città d’arte, i riconoscimenti dell’agenzia delle Nazioni Unite hanno contribuito a far crescere il turismo in Italia. Ma hanno coinciso con una perdita di identità dei luoghi che avrebbero dovuto proteggere. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
