Il People mover si è fermato di nuovo
Il People Mover si è fermato nuovamente, questa volta in modo inatteso. A differenza delle interruzioni pianificate previste per il 2025, lo stop di oggi non era stato annunciato in anticipo. La situazione richiede ulteriori verifiche e aggiornamenti per garantire la riattivazione sicura e tempestiva del servizio.
Il People mover si è nuovamente fermato. Ma stavolta, al contrario dei servizi di manutenzione annunciati durante il 2025, lo stop di oggi non era programmato. Sul sito di Marconi Express, la società che gestisce il servizio, c'è scritto solamente che.
