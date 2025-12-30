Il People mover si è fermato di nuovo

Il People Mover si è fermato nuovamente, questa volta in modo inatteso. A differenza delle interruzioni pianificate previste per il 2025, lo stop di oggi non era stato annunciato in anticipo. La situazione richiede ulteriori verifiche e aggiornamenti per garantire la riattivazione sicura e tempestiva del servizio.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.