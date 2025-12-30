Il People mover si è fermato di nuovo

Il People Mover si è fermato nuovamente, questa volta in modo inatteso. A differenza delle interruzioni pianificate previste per il 2025, lo stop di oggi non era stato annunciato in anticipo. La situazione richiede ulteriori verifiche e aggiornamenti per garantire la riattivazione sicura e tempestiva del servizio.

Il People mover si è nuovamente fermato. Ma stavolta, al contrario dei servizi di manutenzione annunciati durante il 2025, lo stop di oggi non era programmato.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodaySul sito di Marconi Express, la società che gestisce il servizio, c’è scritto solamente che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

