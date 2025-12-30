Il Pd sul bilancio di previsione | La giunta nasconde i problemi
Il Pd critica la gestione della giunta sul bilancio di previsione, sottolineando come le parole ufficiali non riflettano la realtà. Dopo otto anni di amministrazione, si registrano tagli ai servizi e un aumento della percezione di insicurezza tra i cittadini, evidenziando una distanza crescente tra amministratori e comunità. La questione evidenzia la necessità di un’analisi più approfondita e di un impegno concreto per affrontare le criticità del territorio.
"Il racconto va da una parte, ma la realtà è altrove. Dopo otto anni siamo ancora ai titoli di testa, ma la città perde servizi e opportunità, crescono l’ insicurezza percepita dei cittadini e la distanza dai governanti". È un giudizio molto pesante quello che il Partito democratico ha espresso sul bilancio di previsione del 2026, importante documento di programmazione il cui dossier è stato presentato in anteprima attraverso una conferenza stampa, ma che sarà all’ordine del giorno nel consiglio comunale di mercoledì. "La giunta ripete come ogni anno il racconto di una realtà che non esiste – afferma il segretario dem sarzanese Marco Baruzzo -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
