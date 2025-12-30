Il Partito Democratico continua a registrare defezioni, con l’addio di Pietro Bartolo, ex europarlamentare e figura nota per il suo impegno sanitario a Lampedusa. Dopo anni di affiliazione, Bartolo ha deciso di lasciare il partito di Schlein, segnando un altro episodio di cambiamenti all’interno del PD. Questa scelta riflette le recenti tensioni e difficoltà che il partito sta affrontando nel contesto politico attuale.

Pietro Bartolo, ex europarlamentare, noto soprattutto per essere stato, dal 1992 al 2019, il responsabile sanitario delle prime visite ai migranti che sbarcano a Lampedusa, lascia il Partito Democratico. "Dopo le mie dimissioni - spiega - dalla segreteria del Pd in Sicilia, una decisione maturata con grande rammarico, ma divenuta di fatto inevitabile di fronte a un partito litigioso, diviso e segnato da un atteggiamento dell'establishment regionale poco rispettoso nei miei confronti e verso chi intende impegnarsi seriamente per la collettività, desidero comunicare a tutte e tutti voi che non sussistono più le condizioni perché io resti nel Pd". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Pd continua a perdere pezzi: anche Bartolo lascia il partito di Schlein

