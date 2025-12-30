Il nuovo capitolo di ’A nuoto con gli squali’ prosegue le avventure del manager Gastone Ricci, protagonista del fumetto creato dai cesenati Gianluca Renzi e Giovanni Barbieri. Questa serie, che combina umorismo e riflessione, esplora le sfide di un personaggio immerso in un mondo complesso e spesso imprevedibile. Un viaggio che invita a scoprire nuove situazioni e a riflettere sulla realtà quotidiana attraverso il tratto distintivo degli autori.

Nuove avventure per il manager Gastone Ricci, il protagonista del fumetto ‘A nuoto con gli squali’ nato dall’idea e dalla penna dei cesenati Gianluca Renzi e Giovanni Barbieri. Dopo il successo del primo capitolo ‘La Corporation’, che si addentra nel mondo del business, è uscito nelle scorse settimane il sequel intitolato ‘La successione’. "L’altra storia aveva radici autobiografiche ispirate alla mia vita: i pericoli del carrierismo e la difficoltà di conciliare ambizioni lavorative e vita privata. Questa invece è pura immaginazione, ma si dà continuità a due aspetti: attorno a noi sono nascoste insidie inaspettate che però possono essere sconfitte grazie alle relazioni con le persone", racconta Gianluca Renzi, classe ‘72, manager di lunga esperienza che ha girato il mondo, producer e ideatore del soggetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

