Il nemico la rivoluzione cristiana e la difesa | delle persone e di un continente

Tra venerdì e domenica, figure come il Papa Leone e Michele Serra hanno commentato sul tema della guerra, distinguendola da conflitti specifici come l’Operazione Militare o l’offensiva a Gaza. Si sono espressi sulla difesa delle persone e dei territori, evidenziando le sfide di un continente che deve affrontare un nemico e una rivoluzione cristiana. Un dibattito che invita a riflettere sulle responsabilità e sui valori condivisi.

Tra venerdì e domenica si sono pronunciati sulla guerra – “la guerra”, non questa Operazione Militare Speciale, o quella Tempesta di Al-Aqsa del 7 ottobre, ovvero l’offensiva delle Spade di ferro e dei Carri di Gedeone a Gaza – il Papa Leone nell’Angelus del protomartire Santo Stefano e Michele Serra su Repubblica. Il Papa ha detto che “chi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire nemici e avversari”. Serra ha citato il Papa, e ha avvertito anche lui che “si è tornati a parlare della guerra non solo come una ordinaria circostanza della storia, ma come una prova del fuoco alla quale possono sottrarsi solo il pusillanime e l’imboscato; e di conseguenza si è tornati a parlare della pace come di una imbelle patologia del benessere”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il nemico, la rivoluzione cristiana e la difesa: delle persone e di un continente Leggi anche: Eglantyne Jebb, la rivoluzione della donna che si occupò anche dei figli del nemico Leggi anche: Il DPP Difesa 2025-2027 pianifica il futuro militare italiano: sempre più stretto l’allineamento con la NATO contro il "nemico inesistente russo" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lotta al terrorismo, difesa dei cristiani e petrolio: perché Trump è (davvero) intervenuto in Nigeria - Il presidente Usa ha giustificato l'attacco con la persecuzione religiosa. today.it

Nel 2026 una rivoluzione nella Difesa. Crosetto chiede 4,4 miliardi per lo scudo spaziale, "è irrinunciabile" - "Il dome nazionale, lo scudo spaziale, è un'architettura protettiva multilivello che prevede la difesa spaziale, missilistica e antidrone. huffingtonpost.it

Direi che la rivoluzione che semplifica la realtà, che semplifica il nemico, che semplifica il modello, che semplifica la lotta, che semplifica il problema del bene e del male, non è la rivoluzione, è la reazione. Abitiamo un mondo complesso e mai come adesso, il - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.