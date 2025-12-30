Il Natale in Giappone | una parentesi tra San Valentino e Capodanno

Il Natale in Giappone si distingue per tradizioni e atmosfere diverse rispetto all’Occidente. Tra lucine, regali e incontri familiari, questa festività si inserisce in un periodo che precede Capodanno e San Valentino, offrendo un’occasione per celebrare con sobrietà e semplicità. La peculiarità di questa ricorrenza riflette un approccio più moderno e meno centenario, caratterizzato da tradizioni locali e influenze globali.

Lucine, scintillii, rossi fiocchetti e regali (s)graditi, cene in famiglia, sorrisi e abbracci. Il Natale in occidente è tra le feste più celebri da almeno 40 anni a questa parte: sì, quaranta, non duecento, perché la sfavillante celebrazione della venuta di Cristo non si accompagnava a doni e profumo di burro. Il Natale moderno è il risultato di secoli di trasformazioni culturali, che hanno tramutato una festa religiosa in un fenomeno sociale complesso e ricco di significati. Ciò, tuttavia, non vale per l’oriente. Che ci crediate o meno, in Giappone il Natale non è un giorno festivo: il 25 dicembre gli uffici aprono, le scuole funzionano, i treni seguono l’orario abituale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il Natale in Giappone: una parentesi tra San Valentino e Capodanno Leggi anche: Il Natale per i single non è una parentesi malinconica, ma uno spazio pieno, legittimo e sorprendentemente libero Leggi anche: San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Natale 2025 nel mondo: come si festeggia all’estero/ I barbecue in Australia, il pollo in Giappone… - Natale 2025, come si festeggia nel mondo: le più singolari e ironiche tradizioni dal Giappone all'Africa, passando per l'Australia ... ilsussidiario.net

Natale diventa San Valentino: qual è il Paese dove oggi è la festa degli innamorati - Nella cultura occidentale, il Natale è quel periodo dell'anno in cui le famiglie si riuniscono, scartano regali, preparano ricchi pranzi e giocano a tombola: è la festa della famiglia per eccellenza, ... fanpage.it

Natale in Giappone: alla scoperta di tradizioni uniche attraverso manga e videogiochi - Il Natale è per i nipponici una festa commerciale che celebra l’amore, l’amicizia e la condivisione attraverso pratiche diventate tradizioni. fanpage.it

I bimbi scartano i regali di Natale. Sono rimasti felicissimi #regalidinatale #natale #giappone #fblifestyle - facebook.com facebook

Il gruppo della Fondazione Italia #Giappone augura a tutti un #Natale e un fine anno sereno, pieno di bellezza e di piccoli momenti da custodire. facebook.com/p/Fondazione-I… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.