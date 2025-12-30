Il Natale e l' anno nuovo di Sant' Egidio nei diversi cuori della città di Firenze

Il Natale e il nuovo anno di Sant'Egidio a Firenze sono un momento di riflessione e solidarietà. La città si anima di iniziative che coinvolgono diversi cuori, portando conforto e vicinanza a chi ne ha bisogno. In questo periodo, è importante ricordare anche chi si trova in situazioni di difficoltà, come i parenti lasciati al freddo tra le tende a Gaza, e mantenere vivo il senso di comunità e speranza.

Firenze, 30 dicembre 2025 - F. sente il calore e il sorriso delle persone che si fanno intorno a lei e alla sua bambina e si domanda come stanno i parenti lasciati al freddo tra le tende a Gaza. Hassan è insieme ai suoi amici con cui si accompagna tra lavori occasionali e ricerca di una dimora. Ma almeno a Natale non si mangia per strada. M. torna in istituto ma il cuore delle sue giornate sa che è lì, tra quelli che sono suoi amici da almeno metà della sua vita. Chissà cosa succederebbe se si potessero sentire i pensieri e le emozioni tra i tavoli allestiti nella Basilica di San Lorenzo grazie a don Marco Viola - con la visita della sindaca Sara Funaro e del presidente della Regione Eugenio Giani - nella chiesetta di San Tommaso in via della Pergola, e al Centro Spazio Reale di San Donnino, come anche, nei giorni successivi, negli incontri con i minori non accompagnati accolti nei centri del consorzio Coeso, e lunedì 29 dicembre nel Giardino degli incontri e al Centro clinico con i detenuti di Sollicciano, con l'aiuto del Cammino Neocatecumenale, di Pantagruel e di una rappresentanza del Tribunale di Sorveglianza: qui sono stati trasmessi i saluti dell'arcivescovo Gherardo Gambelli e del cappellano don Stefano Casamassima che è in missione in Benin fino all'inizio dell'anno.

