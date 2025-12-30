Il Napoli ha concluso il 2025 con una vittoria per 2-0 sulla Cremonese, grazie a una doppietta di Hojlund. La squadra si avvicina al nuovo anno con un andamento positivo, richiamando alla memoria la figura di Annibale, come suggerito da una citazione di Conte. Un risultato che testimonia l’andamento costante e la crescita della formazione partenopea.

Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Cremonese l’ultimo match del 2025, grazie alla doppietta di Hojlund. Conte e la vittoria del Napoli sulla Cremonese. Athletic scrive: Il Napoli ha fatto seguire il trionfo in Supercoppa da una vittoria per 2-0 sulla Cremonese. In seguito, Antonio Conte ha elogiato Rasmus Hojlund. Il danese ha segnato nella semifinale di Supercoppa contro il Milan in Arabia Saudita e una doppietta allo stadio Zini. Evidenziando ancora una volta le mancanze della sua squadra per infortuni, Conte ha citato e tratto ispirazione da Annibale che attraversò le Alpi nel 218 a.C.: «S e non c’è una strada bisogna costruirla »; ha scosso le sue rivali Juventus, Milan e Inter che sono meglio equipaggiate per vincere il campionato rispetto al club che lo ha vinto due volte negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è diventato di recente come Annibale, la citazione di Conte non è casuale

Leggi anche: Elmas non esce più, è diventato il dodicesimo uomo del Napoli di Conte (Corsport)

Leggi anche: Tra Conte e i calciatori del Napoli un amore diventato tossico (Corsera)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli il nuovo accordo sta scatenando i tifosi | è già diventato un trend; Napoli McTominay è un’opera d’arte | lo scozzese diventa un quadro!; Osimhen terrorizza le difese turche da più di un anno ma è a Napoli che è diventato uno dei migliori centravanti al mondo; Mainoo è diventato improvvisamente importante per Amorim ora è il futuro del club.

Ngonge “caso di mercato”: il Napoli valuta offerte Cyril Ngonge è diventato un vero e proprio “caso” in casa Torino e la situazione è destinata ad animare il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club proprietario del cartellino, il Napoli, - facebook.com facebook