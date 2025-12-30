Il mondo in guerra | anche al Sento si affronta il tema Ufo

Il mondo in guerra affronta anche il tema degli Ufo e dei fenomeni anomali non identificati. Recentemente, al Senato italiano si è tenuta la presentazione del libro omonimo, con un focus sulla geopolitica e gli oggetti volanti non identificati (Uap). L'evento, svoltosi il 10 dicembre presso la libreria del Senato, ha approfondito le questioni legate a questi fenomeni, inserendo un capitolo dedicato nel contesto del dibattito attuale.

Anche in Italia al Senato si discute di geopolitica e fenomeni anomali non identificati (Uap). Si è svolta infatti, mercoledì 10 dicembre presso la libreria del Senato, la presentazione del libro Il mondo in guerra, dove è stato inserito un capitolo specifico sul tema della geopolitica e il fenomeno degli oggetti non identificati o Uap. Le relazioni svolte sono state ovviamente tutte di altissimo livello, visto anche anche la partecipazione di due rappresentanti del Copasir. Tra gli attualissimi temi svolti, la presentazione che ha creato vivo interesse e curiosità è stata quella dedicata agli Uap o ex Ufo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

