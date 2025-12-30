Il mondo di Jane Austen tra fascino e ironia garbata

Quest’anno, il mondo di Jane Austen torna a essere al centro dell’attenzione, con molte iniziative e riferimenti che coinvolgono anche il settore della moda. Lo stile Regency, ispirato alle sue opere, si manifesta in abiti eleganti e sobri, caratterizzati da linee semplici, vita alta e dettagli raffinati. Un richiamo che unisce fascino e ironia, mantenendo intatta la sua eleganza senza eccessi.

Jane Austen: quest'anno basta scrivere il suo nome online perché escano tante iniziative, riferimenti, ispirazioni cui non resiste neppure l'alta moda, con gli stilisti che attingono alla sua epoca, al Regency style, per trarre suggestioni per le loro collezioni tra abiti lineari con vita alta, scollature basse e larghe che enfatizzavano il décolleté, e corpetti aderenti fermati da piccole fasce di tessuto. Chi è stato a Londra di recente giura che tutta la capitale è una continua atmosfera alla Jane Austen, e vorremmo anche vedere che non lo fosse, quest'anno infatti la scrittrice inglese ha compiuto 250 anni – lo scorso 16 dicembre – e lo stile che più la interessava, quello letterario, non pare per nulla invecchiato.

Jane Austen: una mente vivace e tranquilla - Dai corrosivi giochi giovanili ai capolavori di “Orgoglio e Pregiudizio” e “Persuasione”, un caleidoscopio di umanità che ancora ci parla ... rsi.ch

L'amore non mi basta: Jane Austen nasceva 250 anni fa. Ed è moderna più che mai - Il 16 dicembre del 1775 nasceva a Steventon, nel Regno Unito, l’autrice di Orgoglio e Pregiudizio e altri cinque romanzi. quotidiano.net

Il 2025 celebra il 250° anniversario della nascita di Jane Austen, con eventi speciali in tutto il mondo. Fra questi, l'editore Giunti edita due cofanetti con penna, taccuino, timbro ex libris: sono due capolavori della regina delle lettere inglesi, “Orgoglio e pregiudiz - facebook.com facebook

