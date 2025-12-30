Il mistero della donna morta in via Paruta In un video due persone fanno per appartarsi dopo un’ora l’uomo va via da solo

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul caso della donna trovata morta in via Paruta a Milano, emergono dettagli inquietanti. Un video mostra due persone che cercano di appartarsi, ma dopo un’ora l’uomo si allontana da solo. Le ferite sul volto e sul collo suggeriscono un'aggressione, anche se nessuno ha udito richieste di aiuto. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica e le circostanze della morte, ancora da chiarire.

Milano –  L’occhio nero e i segni sul collo fanno pensare a un’aggressione e a una morte per strangolamento, anche se nessuno ha sentito urla o richieste di aiuto. E il filmato di una telecamera indirizza gli investigatori sulla pista dell’omicidio, spingendoli ad accantonare tutte le altre ipotesi peraltro già residuali sin dai primi minuti: si scorgono un uomo e una donna che entrano insieme nel super condominio nel cuore della notte; dai video si percepisce che lei cammina normalmente, senza che lui faccia nulla per costringerla a fare qualcosa contro la sua volontà. Sembrano due persone che stanno cercando un luogo dove appartarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

