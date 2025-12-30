Il mistero della donna morta in via Paruta In un video due persone fanno per appartarsi dopo un’ora l’uomo va via da solo

Sul caso della donna trovata morta in via Paruta a Milano, emergono dettagli inquietanti. Un video mostra due persone che cercano di appartarsi, ma dopo un’ora l’uomo si allontana da solo. Le ferite sul volto e sul collo suggeriscono un'aggressione, anche se nessuno ha udito richieste di aiuto. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica e le circostanze della morte, ancora da chiarire.

Milano – L'occhio nero e i segni sul collo fanno pensare a un'aggressione e a una morte per strangolamento, anche se nessuno ha sentito urla o richieste di aiuto. E il filmato di una telecamera indirizza gli investigatori sulla pista dell'omicidio, spingendoli ad accantonare tutte le altre ipotesi peraltro già residuali sin dai primi minuti: si scorgono un uomo e una donna che entrano insieme nel super condominio nel cuore della notte; dai video si percepisce che lei cammina normalmente, senza che lui faccia nulla per costringerla a fare qualcosa contro la sua volontà. Sembrano due persone che stanno cercando un luogo dove appartarsi.

