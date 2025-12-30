il mio amore per la brace insalata russa affumicata e praline marchigiane

Per il Capodanno, lo chef Errico Recanati di Andreina a Loreto presenta un nuovo modo di vivere la convivialità. Con il suo concept di cucina neorurale, propone piatti condivisi come l’insalata russa affumicata e le praline marchigiane, valorizzando la tradizione in chiave moderna. Un’esperienza gastronomica pensata per creare momenti di convivialità autentica, in un ambiente sobrio e raffinato, perfetto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Per Capodanno lo chef stellato Errico Recanati del ristorante "Andreina" di Loreto propone un nuovo concept di convivialità portando la sua cucina neorurale al centro della tavola, in condivisione tra tutti i commensali. Anche per iniziare al meglio il nuovo anno, vincono la tradizione e i sapori di una volta a tavola, quelli della nonna, rivisitati però in chiave più moderna. Guidato dalla passione per il fuoco, Recanati è noto per utilizzare la brace per reinterpretare la cucina in modo rivoluzionario e carismatico. La sua cucina, che definisce primordiale ma all’avanguardia, reinterpreta l’essenza stessa della gastronomia, anche in questa occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

