Il Mim è in braghette di tela Lettera

Il Mim, rappresentato da Enrico Fortunato Maranzana, indossa braghette di tela e si impegna nel campo formativo. Nell’affrontare il ruolo dell’intelligenza artificiale, ha spesso concentrato l’attenzione sulle sue potenzialità, tralasciando gli aspetti storici e i privilegi perduti nel tempo. Questo approccio invita a riflettere sull’equilibrio tra innovazione e memoria, per comprendere meglio il contesto in cui si inserisce lo sviluppo tecnologico.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.