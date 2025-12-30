Il Milazzo vince la nona edizione del Memorial Marco Salmeri

Il Milazzo si è aggiudicato la nona edizione del “Memorial Marco Salmeri”, torneo che si è disputato presso l’impianto di Milazzo. La competizione, organizzata in ricordo di Marco Salmeri, ha visto la partecipazione di diverse squadre locali e regionali, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione dello sport. La vittoria testimonia l’impegno e il valore della formazione milazzese nel panorama calcistico regionale.

Il Milazzo ha vinto la nona edizione del "Memorial Marco Salmeri", che si è giocato nell'omonimo impianto della città del Capo. Si è vissuta una giornata ricca di emozioni nel ricordo dell'indimenticato Marco Salmeri, che ha coinvolto Milazzo, Gioiosa e Villafranca. Il primo posto è stato.

Invitate a Milazzo la Polisportiva Gioiosa e il Città di Villafranca. Bella cornice di pubblico, presente all'evento anche Beppe Baresi, in ricordo di Marco Salmeri

