Il menù di Capodanno 2026 di Alessandro Borghese | quanto costa il cenone nel suo ristorante a Venezia

Il menù di Capodanno 2026 di Alessandro Borghese a Venezia offre un’esperienza gastronomica raffinata per celebrare l’inizio del nuovo anno. Il cenone, intitolato “L’Essere svela l’Essenza”, propone piatti scelti con cura e attenzione ai dettagli, in un’atmosfera elegante. Ecco quanto costa partecipare a questa serata speciale e le informazioni principali sul ristorante.

Capodanno 2026, prezzi e menù del cenone in ristoranti e chef stellati: dai 550 euro di Cannavacciuolo ai 1500 di Villa d'Este (e molti sono già sold out) - Capodanno, con l’approssimarsi del 31 dicembre cresce l’attesa per le proposte gastronomiche per il cenone dell'ultimo dell'anno nei migliori ristoranti d’Italia ... quotidianodipuglia.it

Quanto costa il menù di Capodanno 2026 nei ristoranti di Alessandro Borghese - Tra le proposte di Capodanno si segnalano quelle di Alessandro Borghese con i ristoranti di Milano e Venezia: proposte esclusive ma possibili ... msn.com

Alessandro Borghese svela il menu della cena di Capodanno: dalla chic-chetteria alla brioche veneziana, alla prima cacio e pepe del 2026 - facebook.com facebook

