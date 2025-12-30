La Regione ha chiuso temporaneamente il progetto di ampliamento del centro commerciale Carosello, a causa di incompatibilità con il prolungamento della Verde da Cologno. Il Comitato contro il centro commerciale “extra large” esprime soddisfazione, ma anticipa un ritorno con un nuovo piano. La vicenda evidenzia le tensioni tra sviluppo commerciale e tutela ambientale nella zona.

"Incompatibile con il prolungamento della Verde da Cologno", stop all’ampliamento del Carosello. La Regione archivia la pratica, esulta per un attimo il Comitato contro il centro commerciale "extra large", "ma lo store tornerà alla carica con un nuovo progetto", il primo commento a caldo. Vittoria di Pirro, perché la proprietà della galleria e dei negozi a Carugate ha già presentato un altro disegno in Comune, con un fronte più arretrato rispetto all’ipotesi di passaggio delle rotaie della metrotranvia e un potenziamento dei parcheggi sotterranei e la pratica è già pronta a ricominciare l’iter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maxi polo commerciale. La M2 ferma il Carosello: "Ma c’è un nuovo piano"

