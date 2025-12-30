Le recenti speculazioni di mercato indicano che il Manchester United potrebbe riaccogliere Scott McTominay, dopo un trasferimento precedentemente concluso. La notizia, ancora non ufficiale, sta suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, alimentando discussioni sul possibile ritorno del centrocampista scozzese alla squadra di Manchester. Seguiremo gli sviluppi di questa possibile operazione nel contesto del mercato invernale.

2025-12-30 18:49:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it A volte è sufficiente un cambio di scenario per trasformare una carriera. Scott McTominay ha fatto esattamente questo lasciando il Manchester United e trovando a Napoli il palcoscenico perfetto per esprimere tutto il suo potenziale. In Serie A, il centrocampista scozzese ha vissuto la stagione più completa e gratificante della sua vita professionale, diventando uno dei simboli del Napoli scudetto e venendo addirittura nominato Giocatore dell’anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester United sogna il ritorno shock di McTominay

Leggi anche: In Inghilterra danno il Manchester United forte su McTominay

Leggi anche: Schmeichel, contro il Manchester United: “Perché Hojlund e McTominay sono al Napoli”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bruno Fernandes: Il Manchester United è sempre stato il club dei miei sogni; L'Aston Villa batte il Chelsea ed eguaglia un record del 1914: adesso lotta per la Premier League; Rogers fa sognare l'Aston Villa: United ko, Emery a tre punti dalla vetta. Zirkzee non incide; Clamoroso dall’Inghilterra – Il Manchester United piomba su McTominay! La situazione.

Clamoroso dall'Inghilterra: Man United sogna ritorno McTominay! E in UK ci sono altri 3 club - Scott McTominay lo ha fatto lasciando il Manchester United e trovando a Napoli la dimensione ideale per esprimere tutto il suo potenziale. tuttonapoli.net