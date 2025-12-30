Il Manchester United sogna il ritorno shock di McTominay
Le recenti speculazioni di mercato indicano che il Manchester United potrebbe riaccogliere Scott McTominay, dopo un trasferimento precedentemente concluso. La notizia, ancora non ufficiale, sta suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, alimentando discussioni sul possibile ritorno del centrocampista scozzese alla squadra di Manchester. Seguiremo gli sviluppi di questa possibile operazione nel contesto del mercato invernale.
2025-12-30 18:49:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it A volte è sufficiente un cambio di scenario per trasformare una carriera. Scott McTominay ha fatto esattamente questo lasciando il Manchester United e trovando a Napoli il palcoscenico perfetto per esprimere tutto il suo potenziale. In Serie A, il centrocampista scozzese ha vissuto la stagione più completa e gratificante della sua vita professionale, diventando uno dei simboli del Napoli scudetto e venendo addirittura nominato Giocatore dell’anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: In Inghilterra danno il Manchester United forte su McTominay
Leggi anche: Schmeichel, contro il Manchester United: “Perché Hojlund e McTominay sono al Napoli”
Bruno Fernandes: Il Manchester United è sempre stato il club dei miei sogni; L'Aston Villa batte il Chelsea ed eguaglia un record del 1914: adesso lotta per la Premier League; Rogers fa sognare l'Aston Villa: United ko, Emery a tre punti dalla vetta. Zirkzee non incide; Clamoroso dall’Inghilterra – Il Manchester United piomba su McTominay! La situazione.
Clamoroso dall'Inghilterra: Man United sogna ritorno McTominay! E in UK ci sono altri 3 club - Scott McTominay lo ha fatto lasciando il Manchester United e trovando a Napoli la dimensione ideale per esprimere tutto il suo potenziale. tuttonapoli.net
Napoli, McTominay apre al ritorno in Premier League: e per il Manchester United una porta è ancora aperta - La carriera di Scott McTominay ha preso una svolta inaspettata ma scintillante da quando ha lasciato il Manchester United, ma ora si intensificano le speculazioni che il centrocampista scozzese potreb ... msn.com
Clamoroso dall'Inghilterra: il Man Utd punta a riprendersi McTominay! La posizione del Napoli - Clamorosa indicrezione dall'Inghilterra: il Manchester United si sarebbe pentito di aver ceduto Scott McTominay ed ora starebbe pensando di riacquistarlo dal Napoli. msn.com
In caso di uscita di Nkunku, il Milan potrebbe provare a introdursi nell'affare tra Roma e Manchester United per Zirkzee. Dall'entourage di Zirkzee infatti fanno sapere che nulla è chiuso, che nulla è imminente e che valutano diverse opzioni @PBPcalcio - @Mil x.com
Da Manchester a Napoli: McTominay ha trovato il suo calcio A volte cambiare orizzonte significa cambiare carriera. Scott McTominay lo ha fatto lasciando il Manchester United e trovando a Napoli la dimensione ideale per esprimere tutto il suo potenziale. In S - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.