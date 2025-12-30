Il Manchester United sogna il ritorno shock di McTominay

Le recenti speculazioni di mercato indicano che il Manchester United potrebbe riaccogliere Scott McTominay, dopo un trasferimento precedentemente concluso. La notizia, ancora non ufficiale, sta suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, alimentando discussioni sul possibile ritorno del centrocampista scozzese alla squadra di Manchester. Seguiremo gli sviluppi di questa possibile operazione nel contesto del mercato invernale.

2025-12-30 18:49:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it A volte è sufficiente un cambio di scenario per trasformare una carriera. Scott McTominay ha fatto esattamente questo lasciando il Manchester United e trovando a Napoli il palcoscenico perfetto per esprimere tutto il suo potenziale. In Serie A, il centrocampista scozzese ha vissuto la stagione più completa e gratificante della sua vita professionale, diventando uno dei simboli del Napoli scudetto e venendo addirittura nominato Giocatore dell’anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

