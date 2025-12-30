Il cambiamento di stagione ha portato un'ondata di influenza anticipata, accompagnata da temperature elevate. I sintomi possono includere febbre alta, problemi respiratori, rischio di polmonite e attacchi di gastroenterite. È importante riconoscere i segnali e adottare le misure adeguate per prevenire complicazioni e favorire un rapido recupero.

Febbre, in alcuni casi raggiunge temperature alte, rischio di polmonite, compromissione dell’apparato respiratorio, attacchi violenti di gastroenterite, e postumi anche lunghi dai quali rimettersi in forma. Quest’anno il picco dell’influenza è arrivato in anticipo rispetto alle previsioni che lo avevano annunciato tra gennaio e febbraio e il periodo delle festività natalizie ha incrementato i contagi. I medici di medicina generale sono impegnati con ritmi serrati, "Posso confermare che l’epidemia influenzale – spiega Mario Augusto Urbano, da anni medico di famiglia che assiste circa 1.800 assistiti – si è manifestata in anticipo rispetto agli altri anni e ha preso di mira le solite categorie di persone, ovvero coloro che per vari motivi hanno un sistema immunitario più fragile, mi riferisco agli over sessanta, a chi soffre di patologie croniche, ma anche alle persone più giovani che si espongono, secondo il mio parere, a maggior rischio di contatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il male di stagione. L’influenza è arrivata prima. E con temperature alte

Leggi anche: Influenza arrivata in anticipo, Ecdc: «Insolito trend precoce, rischio stagione pesante. Vaccinarsi subito»

Leggi anche: E' arrivata la prima neve della stagione in provincia di Arezzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

BREAKING: Lorenzo Venuti si è fatto male ed è apparso subito molto dolorante: a fine partita era in stampelle e si teme una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che potrebbe significare stagione finita. La Sampdoria, già alla ricer - facebook.com facebook

Mkhitaryan da leader: «Avvio di stagione Non abbiamo iniziato male, ma potevamo fare meglio. Dobbiamo lottare per i posti più alti. Champions Non dimentichiamo il percorso» x.com