Il M5s | Il pronto soccorso di Fabriano ' sotto stress' durante le festività Il sistema è pieno di falle

Durante le festività natalizie, il pronto soccorso di Fabriano ha evidenziato criticità legate a un sistema sotto stress e con diverse falle. Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle aveva già sollevato preoccupazioni sul rischio di carenze mediche durante le festività, evidenziando la necessità di un’attenzione maggiore per garantire servizi sanitari adeguati in momenti di maggiore richiesta.

FABRIANO – Durante le festività natalizie il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle aveva lanciato un appello: «Chi troveremo nei nostri comuni se a Natale avremo bisogno di un medico?».Oggi, a feste concluse o quasi, Romagnoli, assieme alla rappresentante del gruppo territoriale del.

