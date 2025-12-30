Il look da neve di Ilary Blasi | la pelliccia bianca si abbina al nuovo cagnolino

Ilary Blasi si trova sulle Dolomiti per le festività di Capodanno, indossando un look invernale elegante e sobrio. La sua pelliccia bianca si combina con il nuovo cagnolino, creando un’immagine naturale e raffinata. La sua presenza in montagna evidenzia uno stile semplice e curato, adatto alle temperature rigide e all’atmosfera delle feste. Un esempio di come l’eleganza possa essere discreta anche in contesti di montagna.

Ilary Blasi è sulle Dolomiti per Capodanno e ha approfittato delle temperature rigide per sfoggiare un look da neve super glamour. La sua particolarità? È coordinato al nuovo cagnolino che culla tra le braccia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

