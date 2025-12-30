Il look da neve di Ilary Blasi | la pelliccia bianca si abbina al nuovo cagnolino
Ilary Blasi si trova sulle Dolomiti per le festività di Capodanno, indossando un look invernale elegante e sobrio. La sua pelliccia bianca si combina con il nuovo cagnolino, creando un’immagine naturale e raffinata. La sua presenza in montagna evidenzia uno stile semplice e curato, adatto alle temperature rigide e all’atmosfera delle feste. Un esempio di come l’eleganza possa essere discreta anche in contesti di montagna.
Ilary Blasi è sulle Dolomiti per Capodanno e ha approfittato delle temperature rigide per sfoggiare un look da neve super glamour. La sua particolarità? È coordinato al nuovo cagnolino che culla tra le braccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: «Ma sei impazzito???», il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia sulla figlia. La foto dalla chat: come Ilary aveva in rubrica Francesco
Leggi anche: Da Ilary Blasi a Michelle Hunziker, il segreto dei loro fisici perfetti: cosa mangiano e come si allenano
Natale in famiglia per Ilary Blasi, che rilancia il maglione brutto delle feste; Natale 2025, da Diletta Leotta a Ilary Blasi fino a Chiara Ferragni: le feste dei vip tra cenoni e viaggi.
Ilary Blasi si sposa, spunta l’anello mozzafiato di Bastian Muller: la svolta verso il matrimonio - La conduttrice, in ferie sulla neve di Cortina in questi giorni, ha sfoggiato sui social un nuovo anello al dito. libero.it
Ilary Blasi sulle Dolomiti: per la vacanza di Capodanno sceglie la suite da 5mila euro a notte - Ilary Blasi è volata sulle Dolomiti per Capodanno e ora sta trascorrendo le sue giornate in compagnia di Bastian Muller sullo sfondo di meravigliosi panorami ... fanpage.it
Ilary Blasi: nuovo look per l’estate/ La conduttrice dice addio al castano scuro? Cosa ha fatto ai capelli - Ilary Blasi cambia look in vista dell'estate: dopo aver detto addio al biondo e aver scelto il castano scuro, ecco cosa ha fatto ai capelli. ilsussidiario.net
Altro che total white: per il suo Capodanno in montagna, Cecilia Rodriguez ha scelto un look color cioccolato. E Clara Isabel Una nuvola rosa tra la neve. L’outfit di famiglia più trendy delle feste arriva da Madonna di Campiglio. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.