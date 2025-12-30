Il ladro passa dal lucernario e ruba il fondo cassa del bar
Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, un furto ha interessato il Temple Bar di Bolzano. Un ladro è passato attraverso il lucernario e ha portato via il fondo cassa del locale, situato in piazza Domenicani. L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, suscitando preoccupazione tra i titolari e la comunità locale. Le indagini sono in corso per identificare l’autore del gesto.
Ladri in azione, nel cuore della notte, a Bolzano. È successo nelle prime ore di ieri, lunedì 29 dicembre, quando intorno alle 3 di notte un malvivente si è introdotto nel Temple Bar di piazza Domenicani, nel capoluogo altoatesino.Secondo quanto riporta la Rai dell’Alto Adige, l’uomo si sarebbe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Bolzano, il ladro passa dal lucernario e ruba il fondo cassa del Temple Bar di piazza Domenicani | 29 dicembre.
