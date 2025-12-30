Il ladro passa dal lucernario e ruba il fondo cassa del bar

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, un furto ha interessato il Temple Bar di Bolzano. Un ladro è passato attraverso il lucernario e ha portato via il fondo cassa del locale, situato in piazza Domenicani. L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, suscitando preoccupazione tra i titolari e la comunità locale. Le indagini sono in corso per identificare l’autore del gesto.

