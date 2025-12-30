Il laboratorio della Befana al Museo del patrimonio industriale

Il 6 gennaio 2026 alle ore 16.00, il Museo del patrimonio industriale di via della Beverara ospiterà il laboratorio della Befana, dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Un’occasione per scoprire tradizioni e coinvolgenti attività creative, in un ambiente educativo e accogliente. La partecipazione è rivolta a giovani appassionati di scoperte e artigianato, in un momento di divertimento e apprendimento.

