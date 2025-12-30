Il ko con la capolista questione di esperienza e un po’ di sfortuna Tema sosta amara Ma pronta a ripartire

La sconfitta contro la capolista Virtus Roma riflette alcune carenze di esperienza e una dose di sfortuna, culminata nell’ultimo secondo. Nonostante il risultato, la partita ha evidenziato la determinazione dei Raggisolaris, capaci di riaprire la sfida dopo essere stati sotto di 15 punti. È un momento di sosta amara, ma anche di riflessione e ripartenza, con la consapevolezza di poter migliorare e affrontare con fiducia le prossime sfide.

Questione di sfortuna, di centimetri e di esperienza. L'amaro finale di gara della Tema Sinergie con la Virtus Roma lascia qualche recriminazione per il rimbalzo catturato da Leggio dopo essersi fatto largo con grande astuzia tra i giocatori faentini e il canestro della vittoria segnato all'ultimo secondo, ma è giusto porre l'attenzione sulla rimonta che ha permesso ai Raggisolaris di giocare un finale punto a punto dopo essere stati sotto di 15 punti. Roma ha mostrato anche al PalaCattani come mai sia prima in classifica, imbrigliando gli avversari con un'ottima difesa, bravi poi a reagire a suon di triple, l'arma che ha contraddistinto la Tema Sinergie nel girone d'andata, facendola essere la squadra con la miglior percentuale da tre punti e con il maggior numero di tiri tentati.

