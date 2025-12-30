Il Gran Concerto di Capodanno torna al teatro Ventidio Basso

Il Gran Concerto di Capodanno torna al Teatro Ventidio Basso, un appuntamento che da oltre trent’anni rappresenta un momento di tradizione e di convivialità per la città di Ascoli. Dal 1994, con la riapertura del teatro, questo evento si conferma come un’occasione elegante per inaugurare il nuovo anno, coinvolgendo diverse generazioni di ascolani e mantenendo viva una consuetudine condivisa nel tempo.

Da oltre trent'anni il Gran Concerto di Capodanno al Teatro Ventidio Basso è il modo con cui Ascoli sceglie di inaugurare il nuovo anno: un rito elegante e beneaugurante che dal 1994, anno della riapertura del Massimo cittadino, accompagna generazioni di ascolani. Anche per il 2026 la tradizione si rinnova: giovedì 1 gennaio, alle 21.30, il Ventidio accoglierà il pubblico con un programma ricco e brillante, affidato a due giovani voci in ascesa – il soprano Yae?Eun Seo e il tenore Gabriele Mangione – all'Orchestra Sinfonica dell'Adriatico diretta dal maestro Alfredo Sorichetti e al Coro Ventidio Basso guidato per l'occasione dal maestro Massimo Malavolta. Il programma propone pagine celeberrime come La danza dei sette veli da Salome di Richard Strauss e La Valse di Maurice Ravel, accanto a musiche per il cinema: Der Walzer di Alfred Schnittke dal film

