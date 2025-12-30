Il governo tiene l’alternativa non decolla Il sondaggio di fine anno di Ipsos

Il sondaggio di Ipsos di fine anno evidenzia una situazione politica italiana caratterizzata da stabilità, con un governo mantenuto e poche novità all’orizzonte. Nonostante le sfide, l’alternativa politica appare ancora lontana dall’affermarsi. Questo quadro riflette un sistema che, pur attraversando momenti di incertezza, mantiene una sostanziale continuità, offrendo un’immagine di stabilità in un contesto spesso segnato da cambiamenti rapidi.

Il quadro politico di fine anno restituisce l’immagine di un sistema politico italiano sorprendentemente stabile, quasi immobile. Il governo Meloni, oggi tra i più longevi della storia repubblicana, si colloca al terzo posto per durata nell’Italia repubblicana e mantiene la fiducia nonostante tensioni interne evidenti, soprattutto nella Lega di Matteo Salvini. Le prese di distanza sulla Manovra e i contrasti pubblici dentro la maggioranza non sembrano però intaccare in modo decisivo la solidità dell’esecutivo, che continua a beneficiare di una percezione di affidabilità complessiva. A sottolinearlo è Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, in apertura del sondaggio che fotografa lo scenario politico di fine 2025. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

