Il Giubileo diocesano Si chiude la Porta Santa

Si conclude il Giubileo diocesano a Città di Castello, un anno di fede e spiritualità vissuto attraverso celebrazioni e momenti di riflessione nei luoghi di culto principali, tra cui la cattedrale e il santuario della Madonna del Transito di Canoscio. Un percorso che ha rafforzato il senso di comunità e di pellegrinaggio spirituale per i fedeli della diocesi.

CITTÀ DI CASTELLO - "Un anno caratterizzato da un'intensa spiritualità e vissuto come un autentico pellegrinaggio di fede": si è concluso il Giubileo 2025 nella diocesi di Città di Castello, un percorso che ha interessato in modo particolare la cattedrale e il santuario della Madonna del Transito di Canoscio, luoghi che hanno ospitato celebrazioni penitenziali, momenti di ascolto e catechesi. L'atto finale di questo cammino si è tenuto sabato 27 dicembre nella cattedrale dei Santi Florido e Amanzio, con una solenne celebrazione presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini in occasione della Festa della Santa Famiglia.

