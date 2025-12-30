Il giovane volto di ' Io Canto Generation' Filippo Rigoni apre il Capodanno in Piazza del Popolo

Il giovane talento Filippo Rigoni, volto di 'Io Canto Generation', aprirà il Capodanno in Piazza del Popolo a Cesena. In questa notte speciale, la piazza si anima con musica e atmosfere che accompagnano l’inizio del nuovo anno. Un momento di condivisione e speranza per tutta la comunità, in un contesto semplice e autentico.

Nella notte più magica dell'anno, Piazza del Popolo a Cesena tornerà a riempirsi di musica ed emozioni. Ad aprire nuovamente il palco del Capodanno sarà Filippo Rigoni, giovanissimo cesenate già capace di lasciare il segno. Dopo l'esperienza televisiva a 'Io Canto Generation' su Canale 5 nel 2024.

