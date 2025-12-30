Il giorno più bello Il Sì in chiesa per la conduttrice tv | la bellissima figlia testimone

La conduttrice televisiva ha condiviso sui social il ricordo del suo matrimonio in chiesa, accompagnato dalla presenza della sua bellissima figlia come testimone. Un momento di grande emozione, che ha lasciato spazio a immagini e parole che riflettono la serenità di un giorno speciale, considerato il più bello della loro vita. Un racconto autentico di un evento importante, raccontato con sobrietà e semplicità.

"Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita", scrive la conduttrice sui social, lasciando parlare immagini e parole che raccontano molto più di una semplice cerimonia. Foto e video mostrano un momento intimo e luminoso, il coronamento di una storia che dura da tre decenni e che ha scelto di rinnovarsi lontano dall'Italia, tra luce, natura e oceano. Per la 56enne e per Luca Sabbioni, 60 anni, quello celebrato ieri, 29 dicembre, non è stato un matrimonio qualsiasi. A trent'anni dal sì civile pronunciato in Comune, la coppia ha deciso di risposarsi in chiesa, scegliendo Pitinga, nel nord del Brasile, come scenario di un rito carico di significati personali.

