Il gioco gratuito dell’Epic Games Store del 30 dicembre è ora disponibile per il download. L’offerta permette di scaricare il titolo senza costi, accessibile a tutti gli utenti registrati sulla piattaforma. Di seguito il link per riscattare il gioco e aggiungerlo alla propria libreria digitale.

Il gioco gratuito dell’ Epic Games Store del 30 dicembre è ora disponibile e può essere riscattato da tutti gli utenti senza costi aggiuntivi. Precisiamo che per l’occasione, Epic non offre un singolo titolo, ma un’intera raccolta, rendendo questa una delle proposte più ricche della promozione invernale, andando ad arricchire l’iniziativa che rientra nella tradizionale campagna natalizia dello store, che a dicembre accelera il ritmo dei giochi regalati. L’offerta è limitata nel tempo e resterà attiva solo fino alle ore 17:00 del 31 dicembre. Una volta aggiunto all’account, il contenuto rimarrà disponibile per sempre. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 30 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo

