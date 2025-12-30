Le trattative per il trasferimento di Brennan Johnson continuano a suscitare interesse. Dopo recenti indiscrezioni, si parla di un accordo tra Crystal Palace e Tottenham per la cessione del giocatore, valutato circa 35 milioni di sterline. Il giocatore deciderà entro 48 ore, lasciando aperta la possibilità di un suo trasferimento a Selhurst Park o altrove. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa nel mercato estivo.

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Sembrerebbe che. Crystal Palace e Tottenham hanno raggiunto un accordo che vedrebbe Brennan Johnson trasferirsi a Selhurst Park £ 35 milioni (circa 40 milioni di euro). La decisione finale spetta ora allo stesso attaccante degli Spurs. Secondo la BBC il nazionale gallese, classe 2001, ce l’ha ancora da accettare la proposta. Si prevede che Johnson terrà colloqui sul suo futuro entro le prossime 48 ore con l’interesse in crescita anche da parte di altri club della Premier League. Bournemouth sono tra coloro che monitorano attentamente la situazione e lo vedono come un potenziale sostituto di Antoine Semenyo, con l’esterno ghanese che sembra dirigersi al Manchester City già a gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il giocatore deciderà entro 48 ore

