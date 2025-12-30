Il Giglio nel 2026. Nabucco e Timi iniziano l’anno.

Nel 2026, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini inaugura l’anno con Nabucco e Timi, proseguendo una stagione ricca di eventi culturali. Dopo un dicembre all’insegna di spettacoli di qualità, il teatro si conferma come punto di riferimento per gli appassionati di musica e opera, offrendo un cartellone vario e di livello. Un inizio d’anno che promette appuntamenti importanti per il pubblico della zona.

Un fine anno con il botto al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, che nell’ultimo mese ha dato vita a un cartellone di livello e per tutti i gusti. A inizio dicembre subito lo sprint con “La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo“ di Gioachino Rossini, sul palco per due volte. The Black Blues Brothers il 10 dicembre ha conquistato il pubblico con tutta l’energia di cinque formidabili performer, unita alla forza travolgente del rhythm’n’blues. Il 13 e il 14 dicembre l’immortale assoutamente godibile “Il fu Mattia Pascal“ di Luigi Pirandello. Il 17 la straordinaria conferenza di Alessandro Roccatagliati (docente all’Università di Ferrara e direttore del Comitato scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani) dedicata al Nabucco di Giuseppe Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

