Il Giglio nel 2026 Nabucco e Timi iniziano l’anno
Nel 2026, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini inaugura l’anno con Nabucco e Timi, proseguendo una stagione ricca di eventi culturali. Dopo un dicembre all’insegna di spettacoli di qualità, il teatro si conferma come punto di riferimento per gli appassionati di musica e opera, offrendo un cartellone vario e di livello. Un inizio d’anno che promette appuntamenti importanti per il pubblico della zona.
Un fine anno con il botto al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, che nell’ultimo mese ha dato vita a un cartellone di livello e per tutti i gusti. A inizio dicembre subito lo sprint con “La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo“ di Gioachino Rossini, sul palco per due volte. The Black Blues Brothers il 10 dicembre ha conquistato il pubblico con tutta l’energia di cinque formidabili performer, unita alla forza travolgente del rhythm’n’blues. Il 13 e il 14 dicembre l’immortale assoutamente godibile “Il fu Mattia Pascal“ di Luigi Pirandello. Il 17 la straordinaria conferenza di Alessandro Roccatagliati (docente all’Università di Ferrara e direttore del Comitato scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani) dedicata al Nabucco di Giuseppe Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio: le date ufficiali
Leggi anche: Giulio Ciccone vince il Giglio d’Oro: miglior ciclista italiano dell’anno. Premi anche per Conca e Bartoli
Il Giglio nel 2026. Nabucco e Timi iniziano l’anno.
Il Giglio nel 2026. Nabucco e Timi iniziano l’anno - Un fine anno con il botto al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, che nell’ultimo mese ha dato vita a un cartellone di livello e per tutti i gusti. msn.com
“Nabucco“ verso il doppio ‘sold out‘ - "Nabucco", tra i titoli più amati del catalogo di Giuseppe Verdi, assente dal "Giglio" da ventiquattro anni, aprirà il 2026 con due recite, domenica 4 gennaio (ore 18) e lunedì 5 gennaio (ore 16). lanazione.it
ll 2026 del Giglio si apre con il ‘Nabucco’ di Verdi in esclusiva toscana - I protagonisti dell’opera sono interpretati da artisti di fama internazionale. luccaindiretta.it
Il nuovo anno si apre con la potente bellezza di di Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento che riunisce importanti teatri italiani, e che sarà al Teatro del Giglio Giacomo Puccini in esclusiva toscana. Sul podio alla guida dell’Orc - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.