Il figlio di un’amante di Matteo Messina Denaro allontanato dai genitori I giudici | Ambiente criminogeno

Il figlio di meno di dieci anni di una donna legata sentimentalmente a Matteo Messina Denaro sarà affidato a una comunità fuori dalla Sicilia. I giudici hanno definito l’ambiente familiare “criminogeno”, evidenziando i rischi e le influenze legate alla relazione con il noto boss mafioso. La decisione mira a tutelare il benessere e lo sviluppo del minore, lontano da contesti a rischio.

Sarà destinato a una comunità fuori dalla Sicilia il figlio – di età appena inferiore ai 10 anni – di una donna che ebbe una relazione sentimentale con il boss mafioso Matteo Messina Denaro. A deciderlo il tribunale dei minorenni di Palermo, che ha accolto la richiesta della procura dei minori sulla base dei riscontri ottenuti dopo aver raccolto diversi elementi sulle condizioni di vita e sui comportamenti della famiglia. Quasi tre anni fa, quando Messina Denaro è stato arrestato dopo una lunghissima latitanza, la donna si è presentata spontaneamente nella Procura del capoluogo siciliano per testimoniare la sua estraneità, rivelando di aver scoperto la famigerata identità dell’uomo solo con il suo arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di un’amante di Matteo Messina Denaro allontanato dai genitori. I giudici: “Ambiente criminogeno” Leggi anche: "Vive in un ambiente criminogeno", il figlio di un'amante di Messina Denaro andrà in una comunità fuori dalla Sicilia Leggi anche: La madre è stata amante di Messina Denaro e il padre è in carcere: bambino viene mandato in comunità fuori dalla Sicilia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Via da casa il figlio di 10 anni dell'amante di Matteo Messina Denaro: 'Vive in un ambiente criminogeno' - Si era presentata spontaneamente in Procura a Palermo cinque giorni dopo l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro dichiarando di aver scoperto solo dopo la cattura che quell'uomo con cui aveva ... ansa.it

I giudici tolgono il figlio alla donna che fu l'amante di Matteo Messina Denaro: «In quella famiglia ambiente criminogeno» - Disposto il trasferimento del bambino in una comunità fuori dalla Sicilia, dove intraprenderà, con il supporto di psicologi e assistenti sociali, un percorso di educazione alla legalità ... lasicilia.it

Trasferito in una comunità, il figlio dell’amante di Matteo Messina Denaro - Palermo – Si era presentata spontaneamente in Procura a Palermo cinque giorni dopo l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro dichiarando di aver scoperto solo dopo la cattura che quell’uomo con ... trapanioggi.it

“L’ambiente è mafioso”: il figlio dell’amante di Messina Denaro allontanato dalla famiglia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Via da casa il figlio di 10 anni dell'amante di Matteo Messina Denaro: 'Vive in un ambiente criminogeno'. I genitori dovranno seguire il protocollo Liberi di scegliere #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.