Il figlio di un'amante di Matteo Messina Denaro allontanato dai genitori I giudici | Ambiente criminogeno

Il figlio di meno di dieci anni di una donna legata sentimentalmente a Matteo Messina Denaro sarà affidato a una comunità fuori dalla Sicilia. I giudici hanno definito l’ambiente familiare “criminogeno”, evidenziando i rischi e le influenze legate alla relazione con il noto boss mafioso. La decisione mira a tutelare il benessere e lo sviluppo del minore, lontano da contesti a rischio.

Sarà destinato a una comunità fuori dalla Sicilia il figlio – di età appena inferiore ai 10 anni – di una donna che ebbe una relazione sentimentale con il boss mafioso Matteo Messina Denaro. A deciderlo il tribunale dei minorenni di Palermo, che ha accolto la richiesta della procura dei minori sulla base dei riscontri ottenuti dopo aver raccolto diversi elementi sulle condizioni di vita e sui comportamenti della famiglia. Quasi tre anni fa, quando Messina Denaro è stato arrestato dopo una lunghissima latitanza, la donna si è presentata spontaneamente nella Procura del capoluogo siciliano per testimoniare la sua estraneità, rivelando di aver scoperto la famigerata identità dell’uomo solo con il suo arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

