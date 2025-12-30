Il femminismo talebano crolla sul campo da tennis

Recentemente a Dubai si è svolto un match di tennis che ha suscitato molte discussioni. In un contesto di sfide sportive e sociali, si è parlato di femminismo e di temi legati all’uguaglianza di genere, spesso con posizioni contrastanti. Questo evento ha messo in luce come, anche nel mondo dello sport, le tematiche di parità e rispetto siano al centro di un dibattito ancora aperto e complesso.

Se il gigante Paolo Villaggio fosse ancora tra noi (ci manchi.) non esiterebbe a definire il match andato in scena l’altro giorno a Dubai con la celebre e sempre attuale esclamazione: «La Battaglia dei Sessi, per me, è una cagata pazzesca!». E stiamo parlando di tennis, più o meno. E facciamo riferimento alla sfida tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka, organizzata nel deserto, che ha visto il primo demolire la seconda in un confronto da Circo Togni, una squallida messinscena che ha certamente arricchito i due, ma impoverito chi l’ha vista e, di sicuro, mortificato tutti coloro che non ne possono più di dover fare i conti con la quotidiana overdose di imposto e plastificato buonismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il femminismo talebano crolla sul campo da tennis Leggi anche: Comunicato Stampa: “I Paciarotti”, un romanzo sull'amicizia che vince a scuola e sul campo da tennis Leggi anche: A Talla una nuova area sportiva con campo da calcio, campo da tennis e palestra attrezzata all’aperto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il femminismo talebano crolla sul campo da tennis | .it; Milan, clamoroso Mike Maignan: cosa ha fatto prima della partita | .it; Donald Trump, Alan Friedman senza vergogna: Un narcisista, vuole solo fare soldi | .it; Inter, Paolo Condò a valanga contro Cristian Chivu: Ma che vuol dire? | .it. All’età di soli 12 anni, Aesha Mohammadzai fu trascinata in un incubo inimmaginabile. In una pratica nota come baad, suo padre la promise a un combattente talebano per risolvere una disputa familiare. A 14 anni fu costretta a sposarsi e subì abusi continui d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.