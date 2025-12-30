Il dramma di William Bostadlökken sbaglia un salto e resta paralizzato | era una promessa del freestyle

William Bostadlökken, promettente atleta norvegese di freestyle, ha subito un grave incidente durante un allenamento, restando paralizzato dopo un errore in salto. Nonostante l’intervento chirurgico sia stato efficace, le conseguenze sono state significative. La vicenda evidenzia i rischi legati a questo sport e la difficoltà di affrontare una nuova realtà dopo un incidente così grave.

