Il dramma di William Bostadlökken sbaglia un salto e resta paralizzato | era una promessa del freestyle
William Bostadlökken, promettente atleta norvegese di freestyle, ha subito un grave incidente durante un allenamento, restando paralizzato dopo un errore in salto. Nonostante l’intervento chirurgico sia stato efficace, le conseguenze sono state significative. La vicenda evidenzia i rischi legati a questo sport e la difficoltà di affrontare una nuova realtà dopo un incidente così grave.
William Bostadlökken, giovanissimo talento norvegese di free style, ha subito un terrificante incidente in allenamento dal trampolino, lesionandosi il midollo spinale: "Mi hanno operato, l'intervento è riuscito ma sono rimasto paralizzato. Un giorno spero di poter tornare a sciare." ha raccontato via social dal letto dell'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Giovane precipita da una parete di arrampicata e resta paralizzato: a processo il titolare della palestra
Leggi anche: Imprenditore ucciso in Colombia: "Era una promessa del basket, ha giocato con la Juvecaserta"
Il vicario generale del Patriarcato latino di Gerusalemme, monsignor William Shomali, racconta ai media vaticani il dramma delle popolazioni di Gaza e della Cisgiordania e la presenza costante della Chiesa per sopperire ai bisogni primari. Sui banchi dei neg - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.