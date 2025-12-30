Il dramma di Davide Compagnone morto soffocato con un pezzo di panettone

A Bacoli, un uomo di 40 anni è deceduto dopo aver soffocato con un pezzo di panettone nella propria abitazione. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, non è stato possibile salvarlo. La comunità è sconvolta da questa tragedia che ha colpito una famiglia e un quartiere, lasciando un senso di incredulità e dolore.

Bacoli, 40enne muore soffocato da un boccone di panettone in casa. Inutile l'intervento del 118. Comunità sotto choc per la tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

