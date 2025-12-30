Il difensore del Chelsea Axel Disasi è stato recentemente proposto al Barcellona per il mercato di gennaio, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano. La possibile trattativa potrebbe rappresentare un'opportunità per entrambe le società di rafforzare le rispettive rosa in vista della seconda parte della stagione. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

Breaking: Il difensore del Chelsea Axel Disasi è stato offerto al Barcellona per il mercato di gennaio, secondo Fabrizio Romano. Il noto e stimato giornalista italiano ha affermato che Disasi potrà lasciare il Chelsea solo a tempo indeterminato e non a titolo temporaneo. Romano ha detto sul suo Canale YouTube: “Disasi è stato offerto al Barcellona,??ma l’unica via è il trasferimento a titolo definitivo. “Disasi non può lasciare il Chelsea in prestito, può essere solo un trasferimento a titolo definitivo. E allora vediamo se il Barcellona deciderà di procedere con questo tipo di opzione, oppure ne cercherà un’altra perché Disasi ha ancora un grosso ingaggio al Chelsea, anche se è fuori rosa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il difensore del Chelsea Axel Disasi si è offerto al Barcellona

