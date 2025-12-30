Il denaro di Soros dietro le proteste globali dei ProPal | l' inchiesta

Un’analisi approfondisce il coinvolgimento della Open Society Foundation di George Soros nelle proteste pro-Palestina, evidenziando come fondi provenienti da questa organizzazione siano stati indirizzati a gruppi e associazioni con posizioni vicine all’Islam radicale. L’indagine mette in discussione il ruolo di Soros nel finanziare movimenti a livello globale e analizza le implicazioni di tali attività nel contesto internazionale.

In molti si stupirebbero davanti al fatto che una realtà come la Open Society Foundation, fondata e gestita per anni da Geroge Soros, ebreo nato ungherese e sopravvissuto all'Olocausto, abbia sovvenzionato onge associazioni pro-Palestina o vicine all'Islam radicale in tutto il mondo. Tanto può suonare stonata una circostanza simile, che sempre quei molti, messi difronte al fatto compiuto, non di solito non trovano niente di meglio da fare che ululare al presunto complottismo, nel tentativo di screditare - freudianamente in primis ai propri occhi-tale, effettivamente singolare, legame. Eppure le cose stanno esattamente così: a dirlo è il denaro.

