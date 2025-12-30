Il degrado dei portici antichi Fototrappole e controlli per proteggere il set di Olmi

Il degrado dei portici antichi di Martinengo mette a rischio un patrimonio storico importante. Per proteggerli, sono stati installati fototrappole e avviati controlli mirati, con l’obiettivo di preservare il decoro e l’integrità di questa struttura quattrocentesca. Questi interventi mirano a garantire che il sito, scelto nel 1976 dal regista Ermanno Olmi come set del film “L’albero degli Zoccoli”, possa continuare a rappresentare un patrimonio culturale e storico per la comunità.

Salvaguardare il decoro e la pulizia dei portici di origine quattrocentesca del comune di Martinengo che nel 1976 vennero scelti dal regista bergamasco Ermanno Olmi come set per il suo film capolavoro "L'albero degli Zoccoli", realizzato nel 1978, Palma d'Oro al 31o Festival del cinema di Cannes, il racconto della vita di quattro famiglie di contadini in una cascina della Bassa Bergamasca tra il 1897 e il 1898. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di adottare il pugno duro contro i proprietari dei cani che non raccolgono le deiezioni sotto i portici del centro, dove, tra un'arcata e l'altra, sono state posizionate delle telecamere di videosorveglianza.

