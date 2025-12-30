Il decreto c’è le armi meno | la Lega esulta
Il governo ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti a sostegno di Kiev, concentrandosi principalmente su assistenza umanitaria e strumenti di difesa. La Lega esprime soddisfazione, sottolineando una riduzione delle armi e una prioritizzazione delle risposte non militari. La decisione segna un passo importante nel quadro delle politiche estere italiane, con un’attenzione particolare alle esigenze umanitarie e diplomatiche.
Il governo approva l’ennesimo pacchetto a sostegno di Kiev, archiviando le polemiche politiche. Priorità agli aiuti umanitari e agli strumenti di difesa su pressing del Carroccio (e l’espressione «militari» sparisce dal titolo). Coperti i prossimi 12 mesi. Il governo ha approvato l’ennesimo decreto per il sostegno militare e umanitario dell’Ucraina. Accompagnato da una serie di polemiche più di facciata che di sostanza, il provvedimento proroga a tutto il 2026 gli aiuti sia al governo sia «alla popolazione» del Paese invaso dalla Russia a febbraio del 2020. Il decreto è necessario per aggirare una legge del 1990, mai abrogata, che vieta l’invio di armi a Stati in guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info
