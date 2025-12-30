Il decreto c’è le armi meno | la Lega esulta

Il governo ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti a sostegno di Kiev, concentrandosi principalmente su assistenza umanitaria e strumenti di difesa. La Lega esprime soddisfazione, sottolineando una riduzione delle armi e una prioritizzazione delle risposte non militari. La decisione segna un passo importante nel quadro delle politiche estere italiane, con un’attenzione particolare alle esigenze umanitarie e diplomatiche.

Decreto Armi all’Ucraina approvato in CdM: “aiuti militari e civili”/ Rinvio su data Referendum: ecco perché - Governo Meloni approva Decreto Armi all'Ucraina, tiene l'accordo con Salvini: ecco cosa cambia. ilsussidiario.net

Decreto armi per l'Ucraina, la strategia coerente di Palazzo Chigi - Con il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri si chiude per ora il braccio di ferro nel centrodestra. corriere.it

Decreto Ucraina. Dopo anni di sole armi finalmente si cambia. - facebook.com facebook

Il governo ha approvato il decreto sulle armi all’Ucraina, con qualche trucco linguistico x.com

