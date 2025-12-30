Il contatto con i cittadini è la nostra bussola

Il contatto diretto con i cittadini rappresenta per noi una guida fondamentale. Nel corso dell’anno che verrà, il sindaco Michele Moretti si concentrerà su un primo bilancio delle azioni intraprese, preparando il terreno per la fase finale del mandato. Un momento di riflessione e di pianificazione, volto a migliorare la qualità della vita e a consolidare le basi per il futuro del nostro territorio.

L'anno che verrà sarà di metà mandato per il sindaco Michele Moretti: l'anno in cui si traccerà un primo importante bilancio prima di compiere la virata finale. Il primo cittadino, affiancato dal vice Sergio Pezzanera, ha voluto condividere alcune riflessioni sul lavoro svolto nel 2025, dall' ampliamento del Palazzetto dello Sport, in corso d'opera, al contatto stretto con i cittadini, "la bussola che ha guidato ogni scelta". "Abbiamo ascoltato, dialogato e costruito insieme – ha detto – perché solo attraverso la partecipazione attiva si possono generare risposte concrete ai bisogni della comunità".

