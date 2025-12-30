Il Concerto di Capodanno al Petrarca

Il Concerto di Capodanno al Petrarca segna l'inizio del 2026, un anno importante per Oida, l’Orchestra Instabile di Arezzo. Quest'evento rappresenta un'occasione per celebrare i dieci anni di attività dell'orchestra, offrendo al pubblico un momento di musica e condivisione. Un appuntamento che unisce tradizione e novità, nel rispetto della qualità e della sobrietà che contraddistinguono l'associazione.

Concerto di Capodanno e i dieci anni di Oida

